"Зенит" занял последнее место в группе ЛЧ и не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет

Российский "Зенит" сегодня ночью в гостевом матче Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" потерпел крупное поражение со счётом 0:3.

Подопечные Сергея Семака с 7 набранными очками в итоге заняли четвёртое место в группе. У "Бенфики" также 7 баллов, но португальский клуб выше в таблице по результатам личным встреч (1:3, 3:0).

В параллельном мачте французский "Лион" и немецкий "РБ Лейпциг" сыграли вничью 2:2. Результат позволил французскому клубу с 8 очками выйти в плей-офф ЛЧ. "Лейпциг" же досрочно обеспечил себе первое место в группе.

"Зенит" впервые в истории клуба занял последнее место на групповом этапе основного раунде ЛЧ. Кроме этого, команда с берегов Невы не сыграет в плей-офф еврокубков следующей весной впервые за 10 последних сезонов.

"Ну что говорить, одно слово есть — обосрались", — коротко после игры подвёл итоги нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба.

Добавим, что единственный российский клуб, сохранивший шансы на продолжение еврокубковой кампании в этом году — "Краснодар". Он сыграет последний матч в группе Лиги Европы в этот четверг.