"Зенит" занял последнее место в группе ЛЧ и не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет
Российский "Зенит" сегодня ночью в гостевом матче Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" потерпел крупное поражение со счётом 0:3.
Подопечные Сергея Семака с 7 набранными очками в итоге заняли четвёртое место в группе. У "Бенфики" также 7 баллов, но португальский клуб выше в таблице по результатам личным встреч (1:3, 3:0).
Все. Увы, уступаем в Лиссабоне.#БенфикаЗенит pic.twitter.com/cYx9zNV6Nd— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 10, 2019
В параллельном мачте французский "Лион" и немецкий "РБ Лейпциг" сыграли вничью 2:2. Результат позволил французскому клубу с 8 очками выйти в плей-офф ЛЧ. "Лейпциг" же досрочно обеспечил себе первое место в группе.
"Зенит" впервые в истории клуба занял последнее место на групповом этапе основного раунде ЛЧ. Кроме этого, команда с берегов Невы не сыграет в плей-офф еврокубков следующей весной впервые за 10 последних сезонов.
"Ну что говорить, одно слово есть — обосрались", — коротко после игры подвёл итоги нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба.
Добавим, что единственный российский клуб, сохранивший шансы на продолжение еврокубковой кампании в этом году — "Краснодар". Он сыграет последний матч в группе Лиги Европы в этот четверг.