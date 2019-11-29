15 Сентября 2020
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ФК ЦСКА, Никола Влашич (2019) | Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА лишился шансов на плей-офф Лиги Европы, "Краснодар" продолжает борьбу

В четверг российские клубы провели матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает корреспондент Накануне.RU, московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем". Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Клаудиу Кешерю во втором тайме армейцы ответили точным ударом Федора Чалова. Москвичи остались на четвертом, последнем месте в своей группе, и окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Другой российский клуб - "Краснодар" - дома одолел швейцарский "Базель" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил бразильский нападающий "быков" Ари. Сейчас краснодарцы третьи в своей группе и сохраняют шансы на выход в еврокубковую весну. В заключительном, 6-м туре группового этапа команда на выезде сыграет с испанским "Хетафе", и этот матч станет определяющим в борьбе за плей-офф.

Напомним, также на этой неделе свои матчи в другом турнире - Лиге чемпионов - провели российские "Зенит" и "Локомотив". Питерский клуб одолел французский "Лион", а московская команда уступила немецкому "Байеру".

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ЦСКА лишился шансов на плей-офф Лиги Европы, "Краснодар" продолжает борьбу

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Теги: ЦСКА, Краснодар, матчи, Лига Европы



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