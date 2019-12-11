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Общество Курганская область
елка, Новый год, Дед Мороз (2019) | Фото: Накануне.RU

Шумков услышал просьбы зауральцев и сделал 31 декабря в регионе официальным выходным днем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Официальный выходной определен для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных организаций.

Напомним, Шумков на своей странице в Instagram провел опрос жителей. В ходе голосования 91% из опрошенных высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря стал официальным выходным днем.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные на портале Сhange.org. появилась соответствующая петиция. Ее автор - Виктор Гареев - просил Шумкова от лица жителей Курганской области перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Также день назад координатор курганского регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин написал официальное письмо Шумкову с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

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Шумков услышал просьбы зауральцев и сделал 31 декабря в регионе официальным выходным днем

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Теги: Вадим Шумков, 31 декабря, выходной день, опрос, Курган



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