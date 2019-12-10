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Общество Курганская область
Юрий Ярушин (2019) | Фото: Накануне.RU

Курганский лидер ЛДПР официально обратился к Шумкову с просьбой сделать выходным днем 31 декабря

Координатор курганского регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин написал официальное письмо губернатору Зауралья Вадиму Шумкову с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным днем, об этом Накануне.RU рассказал сам парламентарий.
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По его словам, много жителей Курганской области испытывают неудобства из-за того, что выходят на работу в последний день уходящего года. Ярушин пишет, что, как показывает практика, эффективность трудовой деятельности людей 31 декабря крайне низка.

"Это значительно облегчило бы подготовку к важному празднику, создало бы положительный эмоциональный фон у людей, которым необходимо немало времени проводить за предпраздничными хлопотами", - пишет депутат.

обращение Шумкову, ЛДПР, 31 декабря(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в ноябре этого года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, согласно которому предложили сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что 31 декабря нельзя сделать в России выходным днем - это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на портале Сhange.org. появилась соответствующая петиция. Ее автор - Виктор Гареев - просит Шумкова от лица жителей Курганской области перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

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Курганский лидер ЛДПР официально обратился к Шумкову с просьбой сделать выходным днем 31 декабря

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Теги: Юрий Ярушин, Вадим Шумков, 31 декабря, обращение, выходной день, Курган, Новый год



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 14:55 Мск Шумков услышал просьбы зауральцев и сделал 31 декабря в регионе официальным выходным днем
Ранее 10.12.2019 15:54 Мск Глава Зауралья в Instagram опубликовал опрос, стоит ли сделать 31 декабря в регионе выходным днем

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Ранее 08.12.2019 14:59 Мск Губернатора Курганской области просят сделать 31 декабря официальным выходным днем

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