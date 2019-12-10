Глава Зауралья в Instagram опубликовал опрос, стоит ли сделать 31 декабря в регионе выходным днем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запустил в своем Instagram опрос среди подписчиков - пользователям предстоит ответить на вопрос: "Знаю, что обсуждается идея отдыхать 31 декабря. Стоит сделать этот день нерабочим в Курганской области?"

У подписчиков главы региона есть ровно сутки, чтобы проголосовать "за" или "против". На основе результатов голосования Шумков, вероятно, примет окончательное решение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные на портале Сhange.org. появилась соответствующая петиция. Ее автор - Виктор Гареев - просит Шумкова от лица жителей Курганской области перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Также сегодня координатор курганского регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин написал официальное письмо Шумкову с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным днем.