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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Зауралья в Instagram опубликовал опрос, стоит ли сделать 31 декабря в регионе выходным днем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запустил в своем Instagram опрос среди подписчиков - пользователям предстоит ответить на вопрос: "Знаю, что обсуждается идея отдыхать 31 декабря. Стоит сделать этот день нерабочим в Курганской области?"

У подписчиков главы региона есть ровно сутки, чтобы проголосовать "за" или "против". На основе результатов голосования Шумков, вероятно, примет окончательное решение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные на портале Сhange.org. появилась соответствующая петиция. Ее автор - Виктор Гареев - просит Шумкова от лица жителей Курганской области перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Также сегодня координатор курганского регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин написал официальное письмо Шумкову с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

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Глава Зауралья в Instagram опубликовал опрос, стоит ли сделать 31 декабря в регионе выходным днем

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Теги: Вадим Шумков, 31 декабря, выходной день, опрос, Курган



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 14:55 Мск Шумков услышал просьбы зауральцев и сделал 31 декабря в регионе официальным выходным днем

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Ранее 10.12.2019 09:47 Мск Курганский лидер ЛДПР официально обратился к Шумкову с просьбой сделать выходным днем 31 декабря
Ранее 08.12.2019 14:59 Мск Губернатора Курганской области просят сделать 31 декабря официальным выходным днем

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