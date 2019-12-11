Открылась продажа билетов на авиарейсы из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск

11 декабря открылась продажа билетов на рейсы из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск. Самолеты начнут летать с 12 января 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, рейс в Сургут будет выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

В Курган борт будет прилетать в 18.50, в Сургут вылет - в 19.40. В Ханты-Мансийск самолеты начнут летать с 16 января 2020 года - тут рейс будет летать только один раз в неделю по четвергам. В Курган самолет будет прилетать в 12.00, вылетать в Ханты-Мансийск - в 12.50.

На борту запланировано 70 мест для пассажиров.

Стоимость билетов в Сургут - от 3342 руб. до 5342 руб., в Ханты-Мансийск - от 3376 руб. до 4342 руб.

Напомним, решение о введении новых дополнительных пейсов из курганского аэропорта было принято после визита в Зауралье главы Росавиации Александра Нерадько в середине ноября этого года. Также в планах - введение второго в день вечернего рейса в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург и Крым.