11 Сентября 2020
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дети, детский сад, детсадик, девочка (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

55% россиян хотят иметь двух и более детей - опрос

27% россиян планируют иметь только одного ребенка. Таковы данные исследования "Левада-центра".

Больше половины наших соотечественников репродуктивного возраста (55%) собираются заводить двух и более детей, передает "Интерфакс". Еще 9% россиян собираются остаться бездетными. 7% участников опроса затруднились определиться с тем, сколько детей намерены иметь.

По данным "Левада-центра", мужчины чаще, чем женщины, указывают на то, что при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь пять и более детей - 11% против 7% соответственно.

Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет (но старше 18 лет).

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55% россиян хотят иметь двух и более детей - опрос

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Теги: дети, россияне, демография, продолжение рода, семья



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