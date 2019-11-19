"Работать дистанционно": эксперты предложили способы комплексного улучшения демографии

Для улучшения демографической ситуации в России необходимо принять ряд мер, советуют эксперты из МГУ, МГИМО, Института социально-политических исследований РАН, Российского государственного социального университета и Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Они подготовили доклад "Демографическая ситуация в России: новые вызовы и пути оптимизации".

В нем предлагается направить средства на ряд направлений. В частности, дать возможность молодым мамам с маленькими детьми работать дистанционно, если это "допускается исходя из характера производственного процесса и должностных обязанностей работницы". Также предлагается выплачивать пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет, если ребенок не ходит в детский сад. Еще должна быть возможность бесплатного посещения групп продленного дня для учащихся всех классов государственных школ.

В докладе отмечается, что необходимо пропагандировать в обществе модель благополучной, полной семьи с 2–3 детьми, которая может в полной мере выполнять социальные функции.

Для поддержки самой семьи эксперты предлагают ввести в школах спецкурсы по подготовке к семейной жизни и культуре семейных отношений. В СМИ нужно увеличить долю социальной рекламы по популяризации семейных ценностей, а также на государственном уровне систематически поддерживать проекты, направленные на популяризацию семейных ценностей.

Для снижения смертности предлагается создать систему оказания медико-социальной помощи, ориентированной на социально уязвимые группы населения (бомжи, нелегальные мигранты).

Также предлагается комплекс мер для "социально адаптированного населения", получающего низкий доход. Так, в исследовании указывается на необходимость разработать "систему страхования рисков потери работы", которая бы компенсировала экономический ущерб от безработицы.

Эксперты указывают на необходимость повышения миграционной привлекательности регионов России с точки зрения демографического и экономического развития. Предлагается открыть и развивать новые иммиграционные каналы и упростить процедуры привлечения иммигрантов на постоянное место жительства в России. Упоминается, что нужно выделять специальные гранты из федерального и регионального бюджетов на культурные, образовательные и спортивные мероприятия с участием мигрантов и местного населения, пишет РИА Новости.

Напомним, население России с 1991 года сократилось на 0,5 млн человек, однако это произошло за счет миграционного прироста и присоединения Крыма. Убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью составила за 27 лет 13 млн. Миграционный прирост составил более 10 млн. То есть за четверть века исчезло 9% населения России, которое было заменено на 7% приехавших из постсоветских стран плюс 2% крымчан.

Недавно Счетная палата признала, что Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения. По расчетам Накануне.RU и прогнозу Росстата, естественного прироста населения в России больше не будет никогда без повышения рождаемости до уровня воспроизводства или близкого к этому.