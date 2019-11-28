Осталась в силе "условка", полученная экс-завучем школы из Краснокамска, где от голода погибла ученица

Пермский краевой суд оставил в силе приговор экс-завучу школы из Краснокамска, ученица которой умерла от голода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, мать девочки сначала "диагностировала" у дочери сахарный диабет, потом – рак, после чего и вовсе решила, что ребенку достаточно питаться дважды в неделю. Следствие считает, что в марте – июле прошлого года мать специально не кормила дочь, чтобы лишить ее жизни. Школьница, продолжая учиться, резко похудела. В итоге суд отправил мать погибшей на принудительное лечение.

Ранее на скамье подсудимых оказалась бывшая завуч по воспитательной работе школы, где училась погибшая. Замдиректора обвинили в халатности – по версии следствия, она не проинформировала соответствующие службы и правоохранительные органы о положении ученицы и "не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки". За это она получила два года условно. Сегодня краевой суд оставил решение без изменений.