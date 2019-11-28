14 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
Сборная России по футболу после победы над командой Сан-Марино (5:0) (2019) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге FIFA после разгрома от Бельгии

Сегодня Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных команд планеты.
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По сравнению с предыдущим рейтингом сборная России опустилась на одну строчку и сейчас занимает 38-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1 тыс. 470 очков.

Сборная Бельгии, с которой России уже точно предстоит сыграть в группе на чемпионате Европы-2020, по-прежнему находится на первом месте. В тройку лучших команд мира также входят сборные Франции и Бразилии.

Что касается еще одного соперника россиян на Евро-2020 - сборной Дании, то этот коллектив опустился с 14-го места на 16-е.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Россия разгромила Сан-Марино и завершила квалификацию к Евро с 8 победами в 10 матчах. Перед этим команда Черчесова потерпела разгромное домашнее поражение от бельгийцев.

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Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге FIFA после разгрома от Бельгии

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Теги: Россия, Бельгия, ФИФА, рейтинг



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