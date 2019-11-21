Кевин де Брюйне – о жеребьёвке Евро-2020: Футбол всё больше и больше становится бизнесом

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне раскритиковал новый формат жеребьёвки чемпионата Европы 2020 года.

"Это позор, что уже всё определено, – приводит слова 28-летнего игрока издание HLN. – По мне это выглядит как извращение турнира. Футбол всё больше и больше становится бизнесом".

Напомним, что три из четырех сборных группы "B" финального турнира чемпионата Европы уже определены – это Бельгия, Россия и Дания. Жеребьёвка, которая пройдёт 30 ноября, определит лишь команду из четвёртой корзины (кто-то из пары Уэльс/Финляндия).

Финальная часть Евро-2020 пройдёт следующим летом на 12 стадионах в 12 городах, в том числе в российском Санкт-Петербурге.