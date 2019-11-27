В 2020 году в Екатеринбурге освоят еще 1,5 млрд рублей на ремонте дорог

В Екатеринбурге подвели итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году и наметили планы на следующий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Как заявил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, всего по Екатеринбургу на реализацию мероприятий по данному национальному проекту было предусмотрено финансирование свыше 1 миллиарда 547 миллионов рублей, в том числе 915 миллионов – из федерального бюджета, 500 миллионов – из областного и оставшаяся часть – а это порядка 80 миллионов – из муниципального бюджета.

По данным мэрии, на эти средства в 2019 году был выполнен ремонт 38 участков автомобильных дорог общей площадью 696 тысяч 300 квадратных метров и протяженностью 43,2 километров, ремонт тротуаров на площади 190 тысяч 952 квадратных метров. Также были устроены более тысячи понижений бортовых камней на тротуарах в районе въездов и перекрестков на объектах улично-дорожной сети; установлено 38,7 километра нового гранитного бортового камня; отремонтировано четыре мостовых сооружения.

"В 2020 году запланировано освоить в рамках реализации нацпроекта более 1 миллиарда 443 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, примерно две трети расходов покроется из федерального бюджета. В рамках нацпроекта запланирован ремонт 16 объектов из числа автодорог общего пользования местного значения. Все они прошли общественные обсуждения, после проведения конкурсов будут заключены контракты с подрядчиками", - заверил Алексей Бубнов.

Как напомнили в администрации, приоритетный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2017 году, его реализация планируется до 2025 года. Программа направлена на приведение автодорог крупнейших агломераций России в нормативное состояние.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения города (КСОДД). С учетом параметров транспортного спроса были разработаны сценарные варианты развития всей системы, каждый из которых был проверен с использованием прогнозной модели уральской столицы. На основе системы количественных показателей и индикаторов был выбран и уточнен оптимальный состав мероприятий. Их выполнение позволит повысить безопасность движения и расширить основные проблемные транспортные узлы уральского мегаполиса.

В мэрии подчеркивают, что разработка Комплексной схемы организации дорожного движения выполнена с учетом Генерального плана развития Екатеринбурга-2025 и проекта Генплана развития уральской столицы на период до 2035 года.