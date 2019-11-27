13 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Герман Греф назвал себя "лично виновным" в утечке данных клиентов Сбербанка

Герман Греф назвал себя "лично виновным" в утечке данных клиентов Сбербанка, о которой стала известно этой осенью. По словам топ-менеджера, в подобных случаях "нужно искать вину в себе". "Всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина", — цитирует РБК выступление Грефа перед премиальными клиентами банка. Он уточнил, что вина его заключается в том, что он "пользовался неправильной парадигмой".
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"Мы строили защиту внешнюю <...> И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. <...> В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло", — пояснил Греф. Он добавил, что теперь пересмотрел свою точку зрения.

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Герман Греф назвал себя "лично виновным" в утечке данных клиентов Сбербанка

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Теги: герман греф, сбербанк, утечка данных



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 02:26 Мск СМИ: произошла утечка личных данных клиентов Сбербанка

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Ранее 03.10.2019 04:05 Мск Данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

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