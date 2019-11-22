08 Сентября 2020
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Экономика В России
Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".

По словам банкира, после инцидента был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам. Как отметил Греф, организацию предал сотрудник, который был обучен Сбербанком, "закончил один из самых лучших вузов страны, прошел дополнительные курсы обучения, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных".

Банкир отметил, что это была единственная утечка данных за всю историю работы кредитной организации, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор направил в Сбербанк требование предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее СМИ сообщили о появлении у злоумышленников клиентской базы в 60 млн кредитных карт, в том числе и закрытых.

При этом накануне вечером Сбербанк выпустил релиз, в котором речь идет всего о 200 картах. "В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов", - говорится в сообщении банка.

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Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

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Теги: Греф, Сбербанк, утечка данных



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