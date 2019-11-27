Убийство главы Центра "Э" Ингушетии полностью раскрыто

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
киллер убийство на ул. академика Анохина в Москве 2.11.19 (2019) | Фото:telegram-канал Baza

Убийство главы Центра "Э" Ингушетии полностью раскрыто

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, пишут "Известия".

По данным источника газеты, мотив преступления - кровная месть, установлены все причастные к нему лица.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

По неофициальной версии, Эльджаркиев имел врагов в лице лидеров одной из самых известных религиозных сект на Кавказе баталхаджинцев (известны в республике продажей наркотиков и оружия). Якобы Ибрагим Белхароев обещал силовику деньги и власть, а взамен просил "крышу". В декабре 2018 года Ибрагим Белхароев был убит. Его родственники считали, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ и лично Ибрагим Эльджаркиев.

"Коммерсант" сообщает о задержаниях по делу. По данным газеты, фигурантов уже пять, все они являются друг другу родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Двое родственников предполагаемого убийцы Курейши Картоева были арестованы в Москве. Это водитель, который привез Картоева на место преступления, Гилани Костоев. Он назвал имя подозреваемого в убийстве, а также его сообщника - Ахмеда Арапиева.

После этого в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны двое родственников Картоева.

Ранее дело об убийстве братьев забрал себе центральный аппарат СКР. Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемого в убийстве. Курейшу Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Убийство главы Центра "Э" Ингушетии полностью раскрыто

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ибрагим Эльджаркиев, центр Э Ингушетии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2020 11:13 Мск СК назвал мотив убийства главы центра "Э" МВД Ингушетии
Ранее 22.07.2020 14:16 Мск Фигурантам дела об убийстве главы ингушского Центра "Э" предъявят обвинение в терроризме
Ранее 07.02.2020 11:28 Мск Следователю по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" поступают угрозы
Ранее 13.01.2020 01:53 Мск Стали известны мотивы убийства главы ингушского центра "Э"
Ранее 11.12.2019 14:12 Мск СМИ: Число фигурантов дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии увеличилось до 30 человек
Ранее 06.12.2019 13:23 Мск В ходе спецоперации задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2019 11:26 Мск Предполагаемый убийца главы ингушского Центра "Э" объявлен в международный розыск
Ранее 06.11.2019 20:23 Мск В Москве задержали подозреваемого в убийстве братьев Эльджаркиевых, но вскоре отпустили
Ранее 06.11.2019 11:51 Мск В деле об убийстве братьев Эльджаркиевых появился подозреваемый
Ранее 06.11.2019 10:07 Мск Криминалисты пока не могут взломать смартфоны погибших братьев Эльджаркиевых - Mash
Ранее 04.11.2019 11:45 Мск В Ингушетии прощаются с убитым главой центра "Э". Территория оцеплена
Ранее 03.11.2019 14:08 Мск Появились приоритетные версии в расследовании убийства начальника центра "Э" Ингушетии
Ранее 02.11.2019 21:09 Мск СКР возбудил уголовное дело в связи с убийством высокопоставленного ингушского полицейского
Ранее 02.11.2019 21:03 Мск Найден автомобиль, на котором скрылись убийцы Ибрагима Элджеркиева и его брата
Ранее 02.11.2019 19:29 Мск В Москве убит высокопоставленный полицейский из Ингушетии, на которого уже покушались
Ранее 02.11.2019 19:14 Мск Еще одна перестрелка в Москве: убито двое мужчин, стрелявшие скрылись на машине

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети