СМИ: Число фигурантов дела об убийстве главы центра "Э" Ингушетии увеличилось до 30 человек

В деле об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева появились еще как минимум 20 фигурантов.

По данным источников "Интерфакса", в деле фигурируют 30 человек с учетом арестованных. При этом отмечается, что их число может увеличиться.

Ранее в ходе спецоперации были задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

По неофициальной версии, Эльджаркиев имел врагов в лице лидеров одной из самых известных религиозных сект на Кавказе баталхаджинцев (известны в республике продажей наркотиков и оружия). Якобы Ибрагим Белхароев обещал силовику деньги и власть, а взамен просил "крышу". В декабре 2018 года Ибрагим Белхароев был убит. Его родственники считали, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ и лично Ибрагим Эльджаркиев.

Ранее "Коммерсант" сообщаил о задержаниях по делу. Тогда фигурантов было еще пять, все они являются друг другу родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Двое родственников предполагаемого убийцы Курейши Картоева были арестованы в Москве. Это водитель, который привез Картоева на место преступления, Гилани Костоев. Он назвал имя подозреваемого в убийстве, а также его сообщника - Ахмеда Арапиева.

После этого в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны двое родственников Картоева.