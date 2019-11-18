Предполагаемый убийца главы ингушского Центра "Э" объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Как передает "Интерфакс", Курейшу Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия.

Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее в сети появилось фото ориентировки, выданной в полиции Ингушетии. Разыскивался некий Курейш К. В ориентировке указано, что мужчина мог уехать из Москвы в Хасавюрт на рейсовом автобусе. План "Перехват", введенный в столице после убийства вечером 2 ноября результатов не дал.

Полиция нашла автомобиль, похожий на тот, на котором скрылся убийца, но оказалось, что киллер скопировал номера машины одного из соседей убитых братьев и повесил их на аналогичное авто.

Ранее дело об убийстве братьев забрал себе центральный аппарат СКР. Среди основных версий – профессиональная деятельность высокопоставленного полицейского. Сообщалось, что он имел много врагов, на него ранее уже совершались покушения.