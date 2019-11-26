Высокинский внес в городскую думу проект о создании восьмого района Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект о создании восьмого административного района в уральской столице – Академического.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в дальнейшем, в случае одобрения этого предложения городскими народными избранниками, будет официально оформлена законодательная инициатива для ее рассмотрения региональным парламентом. Предпосылки для принятия такого решения появились еще 31 октября 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО "Ренова-СтройГруп" было подписано соглашение "О комплексной застройке территории планировочного района "Академический", и далее, когда постановлением главы Екатеринбурга от 20 июня 2006 года была утверждена градостроительная концепция застройки планировочного района в границах улиц Амундсена – Онуфриева – Барклая – ЕКАД.

В 2007-м году в юго-западной части Екатеринбурга стартовало строительство жилого района Академический. А 4 апреля 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о том, что на тот момент все принципиальные стратегические решения по поводу появления в Екатеринбурге восьмого административного района были приняты.

"Мы сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга. После этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем и этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом, к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга", - пообещал тогда градоначальник.

Как отметили в мэрии, в современной истории России новых районов в Екатеринбурге не создавалось, в настоящее время образование новых административных единиц – явление редкое, поэтому городские власти выступают фактически в роли первопроходцев.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе Александр Высокинский принял участие в церемонии открытия участкового пункта полиции в Академическом.

"Мы открываем небольшой, но очень важный для жителей объект. Академический является не только самым динамично развивающимся микрорайоном, но и самым безопасным. Желаю нашим коллегам, которые стоят на страже общественного порядка, дальнейших успехов в их непростом труде!", - особо отметил мэр уральской столицы.