"Мы работаем для людей": Высокинский лично проинспектировал ремонт центральных улиц Екатеринбурга

В минувшую субботу мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел объезд ремонтируемых участков центральных улиц. Он потребовал выполнить все работы в срок и сдать объекты в эксплуатацию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, первым пунктом стал участок на проспекте Ленина между улицами Карла Либкнехта и Красноармейской, где рабочие перешли к завершающему этапу укладки гранитных тротуарных плит. Там мэр указал на очевидные недоработки, и строители пообещали устранить все замечания в оговоренные контрактом сроки.

Далее по маршруту следовал сквер за Театром оперы и балета, благоустройство которого вызывало вопросы как у горожан, так и у властей. Во время обхода территории сквера Александр Высокинский убедился, что оставшиеся работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд подходят к финалу. Глава напомнил подрядчикам, что принимать территории в эксплуатацию он будет лично.

Следующий объект - участок ремонтируемого тротуара по четной стороне проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского - оказался самым проблемным, так как отстает от графика. Также есть недоработки по укладке понижающего тротуара и стыков с проезжей частью. Здесь Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять все доступные санкции, включая штрафы и обращения в суд.

Затем, проследовав через переход на улице Луначарского, глава Екатеринбурга осмотрел технические тротуары вдоль проезжей части четной стороны проспекта Ленина на всем протяжении до улицы Гагарина. Указав на ряд недоработок, градоначальник, в целом, остался доволен увиденным.

Завершающей точкой объезда стал масштабный ремонт пешеходного тротуара на улице Малышева от здания Трансагентства на Восточной до Луначарского: на большом участке подрядная организация заканчивает последние приготовления к сдаче объекта в эксплуатацию, укладывая бордюрный камень и обустраивая водостоки. По итогам субботнего объезда Александр Высокинский предупредил об ответственности и контролирующие организации, и подразделения мэрии за контроль выполняемых работ по благоустройству.

"Для нас жизненно важно закончить все работы в сроки, обозначенные в контрактах и техзадании. Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу, будь это центр или окраина. Мы работаем, в первую очередь, для людей", - заявил градоначальник.