Депутаты поддержали Высокинского: Академический станет восьмым районом Екатеринбурга

Сегодня, 27 ноября, постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политики городской думы Екатеринбурга поддержала инициативу главы города Александра Высокинского о вынесении проекта по созданию восьмого административного района в уральской столице – Академического.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, депутаты выразили солидарность с планами по созданию восьмого района. Парламентарии отметили, что реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию мегаполиса и повышению комфорта местных жителей.

Как пояснили в мэрии, в дальнейшем, в случае одобрения этого предложения народными избранниками на заседании Екатеринбургской городской думы, будет официально оформлена законодательная инициатива для рассмотрения в Законодательном собрании Свердловской области.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект о создании восьмого административного района – Академического. Предпосылки для принятия такого решения появились еще 31 октября 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО "Ренова-СтройГруп" было подписано соглашение "О комплексной застройке территории планировочного района "Академический", и далее, когда постановлением главы от 20 июня 2006 года была утверждена градостроительная концепция застройки планировочного района в границах улиц Амундсена – Онуфриева – Барклая – ЕКАД.

В 2007-м году в юго-западной части города стартовало строительство жилого района Академический. А 4 апреля 2019 года Александр Высокинский сообщил о том, что на тот момент все принципиальные стратегические решения по поводу появления восьмого административного района были приняты.

"После этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем и этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом, к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга", - пообещал тогда градоначальник.

Как отмечали в мэрии, в современной истории России новых районов в Екатеринбурге не создавалось, в настоящее время образование новых административных единиц – явление редкое, поэтому городские власти выступают фактически в роли первопроходцев.