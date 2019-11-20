Высокинский назвал самый безопасный район Екатеринбурга

В среду, 20 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в церемонии открытия участкового пункта полиции в микрорайоне Академический. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Мы открываем небольшой, но очень важный для жителей объект. Академический является не только самым динамично развивающимся микрорайоном, но и самым безопасным. Желаю нашим коллегам, которые стоят на страже общественного порядка, дальнейших успехов в их непростом труде!", - особо отметил градоначальник.

Присутствовавшие на мероприятии депутаты Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин и Николай Смирнягин также присоединились к поздравлениям, отметив, что именно участковые готовы круглосуточно прийти по зову служебного долга на помощь людям в трудную минуту. В свою очередь, представители управления МВД России по Екатеринбургу выразили слова искренней благодарности в адрес муниципалитета за подарок и оказанную поддержку.

Известно, что в новом помещении на улице Академика Вонсовского, 21/2 разместились служба участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, экипажи патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Данный пункт оснащен всем необходимым оборудованием и, по словам специалистов, позволит эффективно и качественно осуществлять прием граждан, а также оперативно реагировать на их обращения.

Как добавили в мэрии, на территории уральской столицы работает 95 опорных пунктов полиции, обеспечивающих безопасность жителей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что сразу в 15 парках и скверах Екатеринбурга будет организовано дополнительное освещение для обеспечения комфортного отдыха и безопасности горожан. Ранее об этом просили в ГИБДД, ссылаясь на уровень аварийности. Как отмечала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, дело может быть в том, что в городе недостаточно освещены парки и скверы.

"При их проектировании в 60-70 годах прошлого века не предполагалась установка светильников. В рамках работ, связанных с реконструкцией мест отдыха, мы предусмотрели освещение в 15 крупных парках уральской столицы", - рассказывала Тамара Благодаткова.

Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик рекомендовал подготовить проект предложений с указанием неосвещенных аварийных участков.