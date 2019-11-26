WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Мессенджер WhatsApp хочет запустить возможность автоматического удаления сообщений их чатов. Время, через которое будет удалена переписка, выбирает сам пользователь. Пока функция находится в тестовом режиме – она появилась после обновления мессенджера 2.19.348 на Android.

Читайте также: Дуров призвал удалить приложение WhatsApp

Функция, как предполагается, будет включаться во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата" (в последнем случае изменять настройки сможет только администратор).

Время отложенного удаления сообщений может быть любым – хоть час, хоть год.

Напомним, недавно WhatsApp расширил настройки приватности. Так, у пользователей теперь появится возможность контролировать приглашения в группы. Добавить нового участника в чат нельзя будет без его на то согласия.