11 Сентября 2020
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Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области Евгений Ларин (2019) | Фото: YouTube/Оренбург Медиа/Алексей Ушаков

Оренбургский чиновник зажёг под "Бурановских бабушек" и стал героем соцсетей

У знаменитого "танца президента Чувашии" появился достойный и серьезный конкурент – танец председателя ремесленной палаты Оренбургской области Евгения Ларина.

В сети видео с зажигательно танцующим под "Бурановских бабушек" чиновником вызвало ажиотаж. Хейтеры написали гадостей, но большинство пользователей восхитились закрепощенностью и позитивом мужчины, который не стал терять возможность потанцевать под живое выступление участниц "Евровидения". Больше претензий у комментаторов к даме, которая своим волевым решением и движением стащила Ларина со сцены, где бабушки пели знаменитое "Пати фо эврибади".

Сам Ларин оценивает свое выступление как весьма результативное, эффективное и позитивное.

"Бурановские бабушки" с удовольствием смотрели и оценили мое выступление. После концерта нашли меня, сказали: "Все было сделано от души, спасибо вам". В подарок от "Бурановских бабушек" за искрометный танец получил куклу оберег.

После танца с "Бурановскими бабушками", опубликованного в интернете, меня нашли знакомые. Мы с ними потерялись много лет назад. Теперь связь восстановлена. Считаю, что необходимо использовать любые площадки для того, чтобы заявлять о себе", - цитирует Ларина издание "Оренбург Медиа".

Топ хитовых выступлений российских чиновников постоянно пополняется. На его вершине бессменно находится Дмитрий Медведев со своим танцем под "Американ Бой". Но его сняли на частной вечеринке, а фаворитом среди выступающих на публике является экс-президент Чувашии, ныне сенатор Николай Федоров.

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Оренбургский чиновник зажёг под "Бурановских бабушек" и стал героем соцсетей

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Теги: евгений ларин, танцующий чиновник, бурановские бабушки



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