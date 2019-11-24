"Мы воюем в своей стране и убиваем друг друга". На Украине заявили, что Киев никогда не сможет вернуть Крым и Донбасс

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что Киев никогда не сможет вернуть Донбасс и Крым.

В эфире YouTube-канала "InterVizor" Балицкий отметил, что после майдана в 2014 году Украина "ходит по Европе без штанов и попрошайничает".

"Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста", - заявил Балицкий.

Политик отметил, что в ДНР и Крыму ненавидят тех, кто обстреливал мирных жителей.

"Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся", - добавил экс-депутат.

Балицкий посоветовал Киеву оформить территориальные изменения границ Украины по закону.