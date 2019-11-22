В Челябинске прокуратура потребовала от МУПа наказать сотрудников, допустивших коммунальную аварию

В Челябинске директор МУП "ПОВВ" получил прокурорское представление из-за коммунальной аварии в Курчатовском районе.

Сегодня ночью около дома №12 по улице Генерала Мартынова произошел прорыв сетей водоснабжения. Вода вылилась на автостоянку и дорогу. Это создало угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

"В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего исполнения балансодержателем сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура потребовала от директора МУПа устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.