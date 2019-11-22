На реконструкцию аэропортов "Рощино" и "Большое Савино" нет денег

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Курганская область Тюменская область Приволжский ФО Уральский ФО В России Пермский край
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

На реконструкцию аэропортов "Рощино" и "Большое Савино" нет денег

Расширение крупнейших аэропортов, в число которых входят тюменский аэропорт "Рощино" и пермский "Большое Савино", не является первоочередной задачей, сообщает "Ъ".

В настоящий момент в "листе ожидания" находятся 27 проектов реконструкции региональных аэропортов. Стоимость работ оценивается в 174,7 млрд руб. Из них 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов.

По информации издания, эта сумма была озвучена на заседании правительственной комиссии по транспорту, прошедшей 20 ноября. По ее итогам в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и расширение угольного терминала в порту Ванино. Ни один новый региональный аэропорт в КПМИ включен не был - нет денег. Попасть в проект они смогут только в случае выделения дополнительного финансирования.

По оценке правительственного аналитического центра, 15 аэропортов, в том числе тюменский и пермский, имеют высокий индекс социально-экономических эффектов. На ремонт тюменского аэропорта требуется 10,4 млрд руб. на реконструкцию взлетно-посадочных полос (ВПП) и аэровокзала и строительство гостиничного комплекса. Пермскому аэропорту необходимо провести ремонт магистральной рулежной дорожки, перрона и светосигнального оборудования. На это требуется 4,9 млрд руб.

Добавим, что 13 ноября в Кургане на совещании с участием главы Росавиации Александра Нерадько, напротив, заявляли о необходимости тотальной реконструкции аэропорта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На реконструкцию аэропортов "Рощино" и "Большое Савино" нет денег

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рощино, аэропорт, Большое Савино, реконструкция, Росавиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2019 12:56 Мск В пермском аэропорту заявили, что не получали претензий и жалоб на качество взлетно-посадочной полосы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети