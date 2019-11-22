На реконструкцию аэропортов "Рощино" и "Большое Савино" нет денег

Расширение крупнейших аэропортов, в число которых входят тюменский аэропорт "Рощино" и пермский "Большое Савино", не является первоочередной задачей, сообщает "Ъ".

В настоящий момент в "листе ожидания" находятся 27 проектов реконструкции региональных аэропортов. Стоимость работ оценивается в 174,7 млрд руб. Из них 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов.

По информации издания, эта сумма была озвучена на заседании правительственной комиссии по транспорту, прошедшей 20 ноября. По ее итогам в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) вошли строительство зерновых терминалов в Тамани и Азове и расширение угольного терминала в порту Ванино. Ни один новый региональный аэропорт в КПМИ включен не был - нет денег. Попасть в проект они смогут только в случае выделения дополнительного финансирования.

По оценке правительственного аналитического центра, 15 аэропортов, в том числе тюменский и пермский, имеют высокий индекс социально-экономических эффектов. На ремонт тюменского аэропорта требуется 10,4 млрд руб. на реконструкцию взлетно-посадочных полос (ВПП) и аэровокзала и строительство гостиничного комплекса. Пермскому аэропорту необходимо провести ремонт магистральной рулежной дорожки, перрона и светосигнального оборудования. На это требуется 4,9 млрд руб.

Добавим, что 13 ноября в Кургане на совещании с участием главы Росавиации Александра Нерадько, напротив, заявляли о необходимости тотальной реконструкции аэропорта.