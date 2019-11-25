11 Сентября 2020
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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

В пермском аэропорту заявили, что не получали претензий и жалоб на качество взлетно-посадочной полосы

Аэродром "Большое Савино" соответствует всем сертификационным требованиям, которые позволяют обеспечить безопасное выполнение полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в ответ на заявление гендиректора авиакомпании "Победа" Андрея Калмыкова о плохом состоянии полосы в пермском аэропорту, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответ аэропорта опубликован в социальной сети Facebook. Сообщается, что официальной претензии от авиакомпании в адрес международного аэропорта "Пермь" о качестве взлетно-посадочной полосы не было.

"Случаи повреждения пневматиков ВС АК "Победа" были зафиксированы в аэропортах Внуково и Пулково, в том числе на трёх ВС, прибывших из Перми. При этом данные повреждения могли быть получены и ранее или при посадке в аэропорту прибытия. В связи с этим, данные обстоятельства не гарантируют, что повреждения были получены в аэропорту Большое Савино. После получения информации о фактах повреждения, службами аэропорта Большое Савино производилась комплексная проверка аэродрома и составление акта. Ни в одном из актов осмотра ВПП недостатков обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

За сутки воздушная гавань обслуживает примерно 20-25 рейсов. В часы пик временной промежуток между рейсами составляет от 10 до 15 минут. С 5.00 до 7.30 обслуживаются восемь воздушных судов на вылет, помимо самолетов "Победы" это рейсы "Аэрофлота", "S7", "России". Ни одна из компаний не обращалась с претензиями по состоянию полосы и перрона и не сообщала о повреждениях из-за состояния аэродрома. Также сообщается, что осмотр ВПП производится не менее четырех раз в сутки, а также перед каждым взлетом и посадкой воздушных судов.

Ранее, по данным РБК, гендиректор "Победы" Андрей Калмыков написал письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху в котором раскритиковал качество взлетно-посадочной полосы аэропортов Внуково, Пулково, а также Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. Он заявил, что из-за этого в 2018 г. авиашины колес самолетов "Победы" были повреждены - порезаны или проколоты - 50 раз. За январь-октябрь 2019 года повреждения получили якобы уже 104 лайнера.

Из-за повреждений, по словам Калмыкова, могут произойти авиакатастрофы. Добавим, что в минувшую пятницу, в московском "Внуково" аварийную посадку совершил "Boeing-737" "ЮТэйр". У лайнера при посадке разрушилась левая стойка шасси. Пострадавших нет.

Напомним также, что пермскому аэропорту необходимо провести ремонт магистральной рулежной дорожки, перрона и светосигнального оборудования. На это требуется 4,9 млрд руб. Однако реконструкция воздушной гавани не является первоочередной задачей - денег на выполнение этих работ, пока нет.

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В пермском аэропорту заявили, что не получали претензий и жалоб на качество взлетно-посадочной полосы

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Теги: взлетно-посадочная полоса, аэропорт большое савино, пермский аэропорт, победа



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Ранее 22.11.2019 12:06 Мск На реконструкцию аэропортов "Рощино" и "Большое Савино" нет денег

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