Экс-глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск
Бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Ему заочно предъявлено обвинение, Чуян объявлен в международный розыск, передает "Интерфакс".
Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте экс-главы Росалкогольрегулирования.
Напомним, в июле сообщалось, что Чуян освобожден от должности по собственной просьбе. Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Отдельным распоряжением новым главой службы был назначен Игорь Алешин.