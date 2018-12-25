25 Декабря 2018
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Экс-глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск

Бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Ему заочно предъявлено обвинение, Чуян объявлен в международный розыск, передает "Интерфакс".

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте экс-главы Росалкогольрегулирования.

Напомним, в июле сообщалось, что Чуян освобожден от должности по собственной просьбе. Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Отдельным распоряжением новым главой службы был назначен Игорь Алешин.

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Экс-глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск

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Теги: игорь чуян, росалкогольрегулирование



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