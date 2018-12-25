Экс-глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск

Напомним, в июле сообщалось, что Чуян освобожден от должности по собственной просьбе. Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте экс-главы Росалкогольрегулирования.

Ему заочно предъявлено обвинение, Чуян объявлен в международный розыск, передает "Интерфакс".

Бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян обвиняется в злоупотреблении полномочиями.





