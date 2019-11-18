05 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
коллаж, Налог на добавленную стоимость, НДС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовала Налоговая неделя на Урале

В понедельник, 18 ноября, в Екатеринбурге стартовала Налоговая неделя на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, программу основных мероприятий открыла конференция "Роль профессионального сообщества во взаимодействии с государственными органами по защите прав предпринимателей. Новые реалии". В ходе встречи эксперты обсудили вопросы в сфере законодательства, а также современные экономические тенденции и риски.

К участию в форуме приглашены представители городских властей, управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, контрольно-надзорных органов, бизнес-сообщества, а также налоговые консультанты. Предпринимательский слет будет проходить до конца текущей недели в формате панельных дискуссий, пленарных заседаний, мастер-классов и экспертных сессий.

Обсуждения состоятся в здании администрации Екатеринбурга, где для начинающих бизнесменов организованы консультации ведущих специалистов в сфере налогообложения. По словам организаторов, основная цель форума – это развитие екатеринбургского предпринимательства, создание благоприятных условий для успешной работы местных бизнесменов и развития экономики города.

Налоговая неделя на Урале проходит при поддержке администрации уральской столицы, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, Союза промышленников и предпринимателей и Общественного совета при управлении налоговой службы по Свердловской области. С программой форума можно ознакомиться здесь.

администрация Екатеринбурга(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Также на прошлой неделе в Екатеринбурге состоялось первое заседание конкурсной комиссии для оценки лучших проектов по представлению бюджета для граждан. В нынешнем году в организационный комитет творческого состязания поступило 30 заявок от физических и юридических лиц. Горожане представили стихи собственного сочинения, презентации и даже настольную игру на тему финансовых обязательств муниципалитета.

Жюри определит победителей до 29 ноября. Как отмечают в мэрии, авторы лучших проектов будут награждены дипломами от администрации Екатеринбурга, а некоторые идеи и предложения вполне могут быть реализованы на практике.

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В Екатеринбурге стартовала Налоговая неделя на Урале

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Теги: Екатеринбург, налоговая неделя, мэрия



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