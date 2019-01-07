В Госдуме высказываются за удвоение МРОТ, а в Совфеде сомневаются - денег нет

В Госдуме поддержали идею реального просчета МРОТ, а в Совфеде считают, что на это нет денег. Напомним, ранее глава профсоюзной федерации Михаил Шмаков заявил, что минимальную зарплату нужно соотносить с минимальным потребительским бюджетом, то есть считать ее на уровне 25 тыс. руб.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) согласился с лидером профсоюзов. По его словам, на рассмотрении в комитете по труду и соцполитике сейчас находится несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины, которая бы привела к ее фактическому удорожанию, и об отмене действия нынешней корзины, с тем чтобы в дальнейшем можно было принять новую.

"Но все эти законопроекты не поддерживаются... Что касается позиции правительства, то она сформулирована следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа, которая пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины", - рассказал Нилов.

"Были заявления и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году, но пока законодательные изменения не поддерживаются. Позиция партии власти в основном ориентирована на позицию правительства, хотя члены комитета осознают, понимают и разделяют желание об изменении текущей ситуации", - добавил глава думского комитета, слова которого приводит РИА Новости.

В Совете Федерации между тем считают, что на повышение МРОТ вдвое нет денег. "Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, эту проблему необходимо решать постепенно", заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"С точки зрения борьбы с бедностью это решение было бы хорошим, оно сразу бы привело к наилучшим результатам с точки зрения статистики", - сказал Рязанский, отметив, то уже сейчас в этом направлении достигнут прогресс. Однако, продолжил сенатор, "это решение не очень просто вписывается в экономические возможности прежде всего регионов". "На сегодняшний день наиболее сложная ситуация у северных территорий, поэтому одним таким решением, большим скачком нам вряд ли удастся [поднять МРОТ], экономика регионов не позволит", - считает он.

Глава комитета СФ напомнил, что повышение МРОТ означает, к примеру, увеличение зарплат врачей, что повлечет за собой необходимость повысить взносы в фонды обязательного медицинского страхования, треть поступлений в которые - это выплаты регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на бюджеты субъектов РФ, приводит слова сенатора ТАСС.

МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 тыс. 280 рублей.