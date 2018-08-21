Вице-премьер Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату"

Танк "Армата" и военная техника, создающаяся на базе этой платформы, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

На открытии выставки "Армия-2018" он отметил, что "экспортный потенциал у этих новинок очень громадный".

При этом Борисов добавил, что пока техника не встанет на вооружение в Вооруженные силы РФ, ее "немножко попридерживают для экспорта".

Напомним, недавно вице-премьер заявлял о "дороговизне" "Арматы" и БТР "Бумеранг". По его мнению, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

После этого заявления в Минобороны оценили ресурс и надежность "Арматы".