Апелляцию по делу "УФАС против Якоба" рассмотрят в октябре

Назначена дата рассмотрения апелляции Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на решение Арбитражного суда об отказе в возбуждении иска против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Напомним, в январе УФАС обратилось в Арбитражный суд с просьбой привлечь Якоба к административной ответственности. Ранее в ведомство поступило несколько жалоб от предпринимателей на то, что мэрия Екатеринбурга не разрешила включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски.

В июле суд отказал УФАС в возбуждении иска против главы администрации города. 7 августа антимонопольщики обжаловали это решение.

Как сообщается в картотеке электронных дел Арбитражного суда, сегодня было вынесено определение о принятии апелляционной жалобы к производству. Ее рассмотрит 17 арбитражный апелляционный суд. Заседание состоится 9 октября этого года.

Напомним, сам Александр Якоб объяснял свое несогласие с УФАС "как обычный житель города".