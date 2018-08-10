В ангаре, прилегающем к рябковской больнице в Кургане, незаконно по ночам сжигаются отходы

Активисты курганского отделения ОНФ нашли несанкционированный склад отходов класса "Б".

Оказалось, что в Рябково на территории, прилегающей ко 2-ой горбольнице, есть ангар, в котором хранятся отходы - местные жители говорят, что эти отходы сжигают рано утром или ночью, сообщили Накануне.RU в ОНФ Зауралья.

Активисты ОНФ выехали на место, однако ангар оказался заперт. Через щель "фронтовики" увидели множество мешков с марлями, бинтами, пробирками - все это должно утилизироваться специальным образом, но никак не сжигаться под покровом ночи вдали от посторонних глаз.

"Очевидно, что в данном случае не соблюдаются требования безопасности, санитарные нормы и правила. Это заметно даже невооруженным глазом, ведь пробирки с анализами крови из разорванных мешков лежат на полу, а помещение явно не оборудовано должным образом для хранения таких отходов. Эта свалка только своим наличием уже наносит вред окружающей среде, который только увеличится от сжигания этого биологически опасного мусора", - отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Игорь Оболдин.

Активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль. Они намерены выяснить природу происхождения свалки и законность расположения опасного медицинского мусора в данных помещениях.