Объекты социальной сферы Кургана готовы к зиме только наполовину

Объекты социальной сферы Кургана готовы к новому отопительному сезону пока лишь на 54%. Готовность детсадов равна 61%, школы готовы на 55%.

Эту информацию озвучили на заседании городского оперативного штаба по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему зимнему периоду, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Первый заместитель главы администрации города Андрей Жижин отметил, что все управляющие компании перед Днем города 25 августа должны будут привести в порядок дворы и фасады зданий, а также благоустроить подъезды и входы в них.

По информации "Тепловых сетей", подготовка к отопительному зимнему периоду сейчас идет в плановом режиме. В "Водном союзе" же отметили, что за прошедшую неделю отремонтировано 33 водоразборных колонки, из них на трёх проведён капитальный ремонт. Ликвидировано 12 раскопок, не восстановленными остаются 25 мест, где проводились раскопки.