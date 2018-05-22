ЦБ: Рост цен на бензин связан с ростом цен на нефть

Рост стоимости бензина в России обусловлен ростом цен на нефть на международном рынке.

Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, свой вклад в рост цен на бензин внесли международные цены на нефть и рост акцизов. "Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — отметила Юдаева. По ее словам, пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию, сообщает РИА "Новости".

В начале мая Московская топливная ассоциация заявила, что рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, бензин по России за неделю подорожал на 1,1%. Одна из причин - стремительное повышение цен на оптовом рынке после выборов президента, производители стремятся устранить диспаритет между экспортными и внутренними ценами.