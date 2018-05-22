Хиллари Клинтон показалось на публике с шапкой-ушанкой

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Йельского университета.

Политик пришла на мероприятие с шапкой-ушанкой. В данном учебном заведении существует традиция, согласно которой, на церемонию вручения дипломов принято надевать необычные головные уборы. Экс-кандидат в президенты решила поддержать обычай и принесла с собой черную меховую ушанку с красной звездой с серпом и молотом. Однако надевать шапку Клинтон не стала, а лишь показала ее студентам.

После этого политик произнесла речь, в которой рассказала о том, что она до сих пор переживает по поводу проигрыша на президентских выборах в 2016 году. По ее мнению, то, что произошло во время "такой странной и дикой" избирательной кампании, должно пойти на пользу будущему США. Клинтон также заявила, что в настоящее время США переживают один из самых неспокойных периодов в своей истории, сообщает РБК.

Напомним, в 2017 году Клинтон в своей книге рассказала о причинах обострения отношений с Россией. Экс-кандидат в президенты США призналась, что не слишком хорошо ладила с Путиным.