Губернатор Южного Урала рассказал о реализации проекта очистки реки Сак-Элга

Очистка реки Сак-Элга позволит в 20-25 раз уменьшить приход тяжёлых металлов в Шершневское водохранилище, об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.



Жители Карабаша неоднозначно относятся к этому проекту.



"Сак-Элга выносит в Шершни почти всю таблицу Менделеева. Мы меняем направление реки, она не будет идти по отвалам. Проект прошёл экспертизу. Это даст в 20-25 раз уменьшить приход тяжёлых металлов в Шершни. Река вымывает их, когда проходит по отвалам", - отметил губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, что проект однозначно должен быть реализован.

"Это наша возможность обезопасить наш единственный питьевой источник", - считает он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Борис Дубровский заявлял в марте этого года: программа "Чистая вода" - одна из самых приоритетных для Челябинской области, поскольку качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни южноуральцев.