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Новости
21.05.2018 16:34 Мск (18:34 Екб)
общество | Челябинская область
Губернатор Южного Урала рассказал о реализации проекта очистки реки Сак-Элга
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Борис Дубровский губернатор Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

Очистка реки Сак-Элга позволит в 20-25 раз уменьшить приход тяжёлых металлов в Шершневское водохранилище, об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители Карабаша неоднозначно относятся к этому проекту.

"Сак-Элга выносит в Шершни почти всю таблицу Менделеева. Мы меняем направление реки, она не будет идти по отвалам. Проект прошёл экспертизу. Это даст в 20-25 раз уменьшить приход тяжёлых металлов в Шершни. Река вымывает их, когда проходит по отвалам", - отметил губернатор.
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Борис Дубровский подчеркнул, что проект однозначно должен быть реализован.

"Это наша возможность обезопасить наш единственный питьевой источник", - считает он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Борис Дубровский заявлял в марте этого года: программа "Чистая вода" - одна из самых приоритетных для Челябинской области, поскольку качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни южноуральцев.

Другие новости по темам: Сак-Элга, очистка, проект, Борис Дубровский, Шершни, водохранилище
21.05.2018 16:34 Мск | Мария Подгузова
18:34 Екб


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Губернатор Южного Урала рассказал о реализации проекта очистки реки Сак-Элга
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