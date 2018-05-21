На Сахалине горит 10-этажный дом, жильцы эвакуированы

Пожарные ликвидируют пожар в 10-этажном жилом доме в Южно-Сахалинске.

Сигнал о возгорании поступил в 07:50 по московскому времени. Пожар возник по улице Чехова в квартире на 10-м этаже, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Сахалину. Первый пожарный расчет прибыл через две минуты.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на 10 этаже, огонь перешел на крышу в десятиэтажном жилом доме, наблюдалось горение кровли крыши на общей площади 700 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.

Прибывшие пожарные подразделения организовали эвакуацию людей, находившихся в доме. Погибших и пострадавших нет.

В тушении задействованы 28 человек и 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.