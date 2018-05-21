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Новости
21.05.2018 08:38 Мск (10:38 Екб)
общество | Тюменская область
Спасать Тюмень от вырубки деревьев пришли не "зеленые", а "красные" активисты
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сквер у автовокзала, Тюмень, акция протеста (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени состоялся ранее анонсированный сход неравнодушных граждан, возмущенных вырубкой безымянного сквера у автовокзала. Однако на него не явились главные инициаторы и профессиональные борцы за экологию из общественного движения "Зеленый хоровод". Они в последний момент сослались на "занятость". Вместо них не испугались собраться местные коммунисты, члены молодежного марксистского кружка и просто неравнодушные горожане. Корреспондент Накануне.RU также посетил это мероприятие.

"Это безобразие, когда в городе творятся такие дела. У нас и так мало деревьев, а их сносят в угоду "золотого тельца". Вырублен огромный массив и не только здесь – по всему городу ведется "заготовка дров", – говорит лидер местных непарламентских коммунистов Александр Черепанов. – Необходимо бороться. По закону власть принадлежит народу".

Александр Черепанов, коммунист(2018)|Фото: Накануне.RU

сквер у автовокзала, Тюмень, вырубка, ул. Республики-Пермякова, народный сход(2018)|Фото: Накануне.RU

Кстати, один из членов инициативной группы, который ходил на встречу с главой города, Владимир Панов, аккуратно объяснил причину неявки экологов на акцию. "Это нормальный процесс: кто-то уходит, кто-то приходит. Самое главное, чтобы само мероприятие не останавливалось, чтобы наше дело развивалось", – прокомментировал он.

Владимир Панов, тюменский активист(2018)|Фото: Накануне.RU

газета, экология, Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что изначально провести акцию предложил местный известный журналист Виктор Егоров, но за несколько дней до мероприятия он внезапно попытался отменить сход горожан. Предлогом "слива" стало приглашение главы Тюмени Александра Моора на встречу в администрации города. Встреча действительно состоялась, градоначальник пояснил переговорщикам, что полномочий на восстановление зеленого участка у автовокзала – нет. Зато взамен было предложено в текущем сезоне высадить 3,6 тыс. деревьев и провести ряд других мер на сумму в 52 млн руб. Такая информация удовлетворила общественников, но многие из них все же решили не отменять сход.

"Глава администрации готов с нами встретиться еще раз, поэтому сегодня мы здесь просто обсудим план действий нашей инициативной группы", – объявил перед началом импровизированного собрания активист Панов.

В итоге, несмотря на то, что несанкционированная акция собрала не больше 30 человек, собравшиеся учредили новое движение "Эко-патруль". Прямо у забора стройки очередного рынка на месте сквера активисты обменялись своими данными и разработали план протестных действий.

сквер у автовокзала, Тюмень, вырубка, ул. Республики-Пермякова(2018)|Фото: Накануне.RU

сквер у автовокзала, Тюмень, акция протеста(2018)|Фото: Накануне.RU

В частности, общественники решили взять небольшую паузу и подождать документы, на основании которых был вырублен сквер у автовокзала.

"Мы проведем анализ и примем решение: оспаривать ли решения о предоставлении земельного участка и сносе насаждений. Подумаем и над приостановлением строительства, с последующим требованием привлечения виновных к ответственности, а также изменения местных Правил застройки и землепользования в части информирования жителей о проведении публичных слушаний и защите права на экологическую безопасность", – резюмировали в инициативной группе.

При этом активисты договорились провести в ближайшее время в городе ряд одиночных пикетов и выпустить листовку с информацией о реальной экологической обстановке.

Тюменский общественник Юрий Рябцев говорит, что де-факто жители по уровню озеленения живут в промышленной зоне, но де-юре – все в порядке.

"Если брать старые границы города, до присоединения к нам окрестностей, то показатели не выдерживают никакой критики. Но формально сегодня власть права, когда считает показатели и показывает иную картину в 24 зеленых квадратных метра на человека", – поясняет он.

сквер у автовокзала, Тюмень, вырубка, ул. Республики-Пермякова(2018)|Фото: Накануне.RU

Стоит напомнить, что в последнее время в Тюмени резко обострилась экологическая повестка. Первым толчком с начала года стала информация об уничтожении зеленого лога реки Тюменка, на месте которого власти планируют построить студенческие общежития и подземную парковку на 500 мест. По последней информации, в настоящий момент проект заморожен на время проведения государственной экспертизы.

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21.05.2018 08:38 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
10:38 Екб


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Спасать Тюмень от вырубки деревьев пришли не "зеленые", а "красные" активисты
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