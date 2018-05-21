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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйкой всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
21.05.2018 01:14 Мск (03:14 Екб)
общество | Центральный ФО
В МЖД опровергли информацию о разгроме пассажирами станции в Подмосковье
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(2004) |

Информация о том, В Подмосковье недовольные пассажиры якобы разгромили железнодорожную станцию "Черусти", не соответствует действительности.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Московской железной дороги. По его словам, служба корпоративных коммуникаций МЖД проверила информацию о работе станции "Черусти" и движении поездов 19 и 20 мая. Информация о приостановке движения и актах вандализма не подтвердилась, сообщает "Рамблер".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что жители Подмосковья ожидали поезда около двух часов, после чего разгромили железнодорожную станцию "Черусти". Люди обиделись на то, что последняя электричка до Вековки, якобы не прибыла по расписанию.

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21.05.2018 01:14 Мск | Денис Линов
03:14 Екб


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В МЖД опровергли информацию о разгроме пассажирами станции в Подмосковье
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