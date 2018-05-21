В МЖД опровергли информацию о разгроме пассажирами станции в Подмосковье

Информация о том, В Подмосковье недовольные пассажиры якобы разгромили железнодорожную станцию "Черусти", не соответствует действительности.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Московской железной дороги. По его словам, служба корпоративных коммуникаций МЖД проверила информацию о работе станции "Черусти" и движении поездов 19 и 20 мая. Информация о приостановке движения и актах вандализма не подтвердилась, сообщает "Рамблер".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что жители Подмосковья ожидали поезда около двух часов, после чего разгромили железнодорожную станцию "Черусти". Люди обиделись на то, что последняя электричка до Вековки, якобы не прибыла по расписанию.