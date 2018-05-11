Югра покажет робота-чиновника на юбилейном IT-форуме

Югра готовится принять юбилейный, X Международный IT-форум с участием специалистов из стран БРИКС и ШОС. До масштабного мероприятия остается меньше месяца: 5 и 6 июня эксперты в сфере информационных технологий съедутся в Ханты-Мансийск, чтобы обменяться опытом, обсудить задачи по информационной безопасности и представить передовые разработки. IT-специалисты автономного округа презентуют уникального робота-чиновника для помощи гражданам в получении госуслуг, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

IT-специалисты Югры создали уникальную для России нейронную сеть, способную выполнять функции виртуального собеседника при получении электронных государственных услуг, рассказал директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

"Впервые в России мы адаптируем нейронную сеть для помощи гражданам в получении услуг в электронном виде. Это некий искусственный интеллект, который вместо чиновника будет объяснять желающим получить какую-либо услугу, как лучшее всего это сделать. При этом роботу будет не нужен прямой вопрос. Он сможет по ключевым словам определять, что именно требуется человеку. Система должна будет распознать любой вопрос и направить к нужному доктору или чиновнику", - пояснил Павел Ципорин.

Участники и гости форума смогут прочувствовать разницу между традиционным получением госуслуг и "электронным": организаторы подготовили увлекательный квест на площадке выставки "Информационные технологии для всех". Участникам предложат заполнить несколько документов и пройти цепочку "бюрократических структур". На такое испытание придется потратить не менее 15 минут. Здесь же можно будет попробовать второй вариант и убедиться, что регистрация на Портале госуслуг или подтверждение учетной записи займут считанные минуты.

Организаторы отмечают, что такая квест-игра стала одним из самых популярных развлечений на предыдущем форуме, тогда выстраивались очереди из желающих ощутить все "прелести бюрократии".

Напомним, что в прошлом году Югра вошла в тройку регионов – лидеров по развитию информационного общества, уступив лишь Москве и Тюменской области. При составлении рейтинга Министерство связи и массовых коммуникаций РФ учитывало перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, электронных дневников, возможности записи на прием к врачу.

"Сегодня "электронным гражданам" Югры доступны более тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Совместно с "Ростелекомом" мы работаем не только над переводом услуг в электронный вид, делая их еще доступнее для югорчан, но и расширяем состав услуг в мобильном приложении "Госуслуги ХМАО". В настоящее время в приложении доступны услуги – "Проверка очереди в детский сад", "Электронный дневник", "Запись на прием к врачу". Для удобства граждан единожды внесенные данные запоминает система, более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, получить услугу сейчас можно всего лишь за пару кликов в любом удобном для Вас месте, главное – доступ в сеть интернет", – прокомментировал директор депинформтехнологий Югры.

В этом году ключевыми вопросами дискуссий на форуме станут цифровая экономика и информационная безопасность. Впервые на территории округа состоятся заседание югорского экспертного клуба по информационной безопасности, международная экспертная встреча, посвященная безопасности корневых DNS-серверов и других вопросов, посвященных международной информационной безопасности.

Организаторы ожидают большую делегацию из Китая, около 20 представителей Индии, а также экспертов из Малайзии, Вьетнама, стран БРИКС и ШОС

На юбилейном форуме пройдет первый международный турнир по киберспорту "Ugra Open". Его участники будут состязаться в двух дисциплинах – "Dota-2" и "FIFA-2018". Участники форума обсудят образовательный потенциал компьютерных и электронных игр, перспективы развития кибериндустрии.

Напомним, в прошлом году в работе IT-форума приняли участие представители 44 субъектов Российской Федерации и 46 стран мира, в числе которых консулы Франции, Африки, Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, республики Бенин, а также главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других государств.