Пушков об идее Климкина по возвращению украинцев из России: "Полная утопия"

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о планах Киева по возвращению 3 млн украинцев, живущих в России.

Напомним, ранее Климкин заявил, что на территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев.

"Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги. И их надо понять", - сказал Климкин.

При этом он считает, что "это очень печальная ситуация".

"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились", - отметил министр.

Заявление прокомментировал Алексей Пушков.

"Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды... Иначе вернутся они из России - и сразу на майдан", - написал сенатор в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пушков заявлял, что президенту Украины Петру Порошенко пора уйти в отставку.