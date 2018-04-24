Куйвашев поздравил Карполя с присвоением звания Героя Труда РФ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главного тренера волейбольного клуба "Уралочка" Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Эта высокая награда – признание Ваших выдающихся заслуг в российском спорте, Вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека Вы преданно следуете своему призванию – тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть Вашим земляком и современником. Именно такие люди, как Вы, создают и приумножают славу Урала", – говорится в поздравлении.

Евгений Куйвашев пожелал Николаю Карполю здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия, новых спортивных и жизненных побед.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Карполю звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Он превратил женскую волейбольную команду "Уралочка" в легендарный и непобедимый клуб, костяк олимпийской сборной страны, неоднократно приводил сборную России к высшим Олимпийским наградам и призам.