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Куйвашев поздравил Карполя с присвоением звания Героя Труда РФ
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Совещание при генпрокуроре РФ, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главного тренера волейбольного клуба "Уралочка" Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Эта высокая награда – признание Ваших выдающихся заслуг в российском спорте, Вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека Вы преданно следуете своему призванию – тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть Вашим земляком и современником. Именно такие люди, как Вы, создают и приумножают славу Урала", – говорится в поздравлении.

Евгений Куйвашев пожелал Николаю Карполю здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия, новых спортивных и жизненных побед.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Карполю звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Он превратил женскую волейбольную команду "Уралочка" в легендарный и непобедимый клуб, костяк олимпийской сборной страны, неоднократно приводил сборную России к высшим Олимпийским наградам и призам.

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24.04.2018 08:23 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 16:29 Мск
Путин присвоил звание Героя Труда главному тренеру "Уралочки"








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Куйвашев поздравил Карполя с присвоением звания Героя Труда РФ
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