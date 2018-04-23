Областное руководство может подключиться к доставке екатеринбургских ветеранов на парад

На фоне опасений екатеринбургских общественников, что власти города могут опять "забыть" про транспорт для ветеранов на парад Победы 9 мая, любая помощь в этом вопросе становится значимой.

Как пояснили Накануне.RU в администрации губернатора, организация и проведение торжеств в Екатеринбурге, в том числе подвоз ветеранов, относятся к зоне ответственности властей города. В частности, за это отвечает заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Однако региональное руководство, по словам источника в резиденции, внимательно следит за ситуацией. Не исключено, что в случае "нестыковок" на муниципальном уровне, к решению вопроса доставки ветеранов к местам празднования 9 мая подключится министерство социальной политики Свердловской области.

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах организацией транспорта для ветеранов областной столицы пришлось заниматься общественникам и даже сотрудникам прокуратуры.