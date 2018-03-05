Ростех и Уралвагонзавод совместно провели мероприятия по индексации зарплаты

Повышение денежных выплат будет произведено с 1 апреля 2018 года на 5,76%. Решение об этом принято генеральным директором АО "НПК "Уралвагонзавод" Александром Потаповым в рамках повышения социальной защищенности работников корпорации на фоне роста цен на товары и услуги, а так же для сохранения и наращивания кадрового потенциала Общества. Данное увеличение было им лично согласовано с руководителем госкопорации Ростех Сергеем Чемезовым. Последний раз индексация зарплат на АО "НПК "Уралвагонзавод" проводилась в 2016 году и составила 4%.

Кроме того, как отметили в корпорации, тем же приказом будет установлен минимальный размер оплаты труда сотрудников Общества, отработавших полный бюджет рабочего времени и выполнивших нормы труда. Теперь он будет зафиксирован на уровне – 13188 рублей.