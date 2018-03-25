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Обезбашенный город Все эти 30 лет башня стояла рядом с горожанами, вместе с ними проходила через перемены, технологические революции и экономические кризисы, исчезала в тумане и встречала въезжающих в город на горизонте. Для целого поколения екатеринбуржцев она была всегда. Вслед за Краснознаменной группой ушло еще одно материальное воплощение "уральского характера".
24.03.2018
общество  |  комментариев: 2
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Дело Савченко": как киевские аферисты "развели" свою героиню, и кто следующий? На первых порах можно было поверить в то, что Савченко тайно пиарят, чтобы сделать потенциальным кандидатом второго тура под Порошенко на грядущих выборах президента, но теперь все зашло уже слишком далеко. Очевидной следующей жертвой провокации сейчас выглядел бы Виктор Медведчук, который явно нервирует своим присутствием на Украине Петра Порошенко. Некогда всемогущий глава кучмовской президентской администрации знает многое и способен в определенной ситуации морально воздействовать на средний уровень украинского политикума. Если Порошенко и в дальнейшем планирует сохранять конфронтационный курс по отношению к России, он вполне может попытаться обезвредить или изгнать Медведчука из страны.
24.03.2018
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"Регламенты только на бумаге". После стрельбы в школе Шадринска в Зауралье проверят все образовательные учреждения
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школа №15, Шадринск, стрельба (2018) | Фото:Накануне.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после посещения шадринской школы, где ученица расстреляла своих одноклассников, поручила профильным ведомствам проверить и остальные школы Курганской области, сообщили Накануне.RU в аппарате омбудсмена.
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Как написала Анна Кузнецова на своей странице в Facebook, дети тихие, как будто ничего не случилось, а вот родители в слезах.

"На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле - пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе. В 2016 году в этой же школе погиб ребенок в результате суицида. Прокуратура посчитала причиной неквалифицированную работу психолога. Школа никак не отреагировала на представление прокурора. При устройстве на работу следующего психолога даже не спросили справку об отсутствии судимости", - пишет Кузнецова.

Анна Кузнецова(2018)|Фото:Накануне.RU

По ее словам, усугубило ситуацию то, что после ЧП в ряде регионов, здесь все равно не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями, не попытались даже привлечь специалистов.

"Этот случай стал серьезным уроком. По итогам совещания будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики. Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ. Ответственные назначены, к разрешению ситуации подключены клинические психологи для работы с родителями и детьми. Сегодня нужны не "решения ради решений", а точные меры, основанные на глубоких исследованиях ситуации, и, главное, работающие на опережение", - сообщила Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова, Алена Лопатина(2018)|Фото:Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, Анна Кузнецова прибыла в Шадринск утром 22 марта, до этого в Кургане она встретилась с уполномоченным при губернаторе Курганской области Аленой Лопатиной и заместителем губернатора региона по социальной политике Александром Карповым. Омбудсмен прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями. Утром 21 марта 13-летняя ученица 7 класса школы №15 во время урока географии расстреляла из пневматического пистолета своих одноклассников, серьезных травм никто не получил. Сейчас ребенка поставят на учет, а родителей привлекут к ответственности. Также в самой школе выявлен целый ряд нарушений.

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25.03.2018 09:30 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
11:30 Екб


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"Регламенты только на бумаге". После стрельбы в школе Шадринска в Зауралье проверят все образовательные учреждения
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