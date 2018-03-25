"Регламенты только на бумаге". После стрельбы в школе Шадринска в Зауралье проверят все образовательные учреждения

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после посещения шадринской школы, где ученица расстреляла своих одноклассников, поручила профильным ведомствам проверить и остальные школы Курганской области, сообщили Накануне.RU в аппарате омбудсмена.

Как написала Анна Кузнецова на своей странице в Facebook, дети тихие, как будто ничего не случилось, а вот родители в слезах.

"На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле - пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе. В 2016 году в этой же школе погиб ребенок в результате суицида. Прокуратура посчитала причиной неквалифицированную работу психолога. Школа никак не отреагировала на представление прокурора. При устройстве на работу следующего психолога даже не спросили справку об отсутствии судимости", - пишет Кузнецова.

По ее словам, усугубило ситуацию то, что после ЧП в ряде регионов, здесь все равно не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями, не попытались даже привлечь специалистов.

"Этот случай стал серьезным уроком. По итогам совещания будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики. Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ. Ответственные назначены, к разрешению ситуации подключены клинические психологи для работы с родителями и детьми. Сегодня нужны не "решения ради решений", а точные меры, основанные на глубоких исследованиях ситуации, и, главное, работающие на опережение", - сообщила Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Анна Кузнецова прибыла в Шадринск утром 22 марта, до этого в Кургане она встретилась с уполномоченным при губернаторе Курганской области Аленой Лопатиной и заместителем губернатора региона по социальной политике Александром Карповым. Омбудсмен прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями. Утром 21 марта 13-летняя ученица 7 класса школы №15 во время урока географии расстреляла из пневматического пистолета своих одноклассников, серьезных травм никто не получил. Сейчас ребенка поставят на учет, а родителей привлекут к ответственности. Также в самой школе выявлен целый ряд нарушений.