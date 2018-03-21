Управление госохраны не признало екатеринбургскую телебашню памятником

Управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Об этом рассказала Накануне.RU начальник отдела правовой и организационной работы управления Евгения Игнатова.

По ее словам, сегодня специалисты из Управления госохраны получили заключение от трех экспертов следующих организаций: ГБУ "НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области", МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" и Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры".

Все три заключения – отрицательные.

"Соответственно, три отрицательных экспертных заключения плюс тот факт, что объект не имеет возраста более 40 лет и находится на уровне незавершенного строительства, управление вынесло решение об отказе вносить телебашню в реестр объектов культурного наследия", - уточнила Евгения Игнатова.

Напомним, что общественник из Екатеринбурга Олег Букин в конце февраля подал заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.