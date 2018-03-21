Депутаты Пермской городской думы предлагают утвердить гимн Перми как официальный символ города

Депутаты Пермской городской думы предлагают провести публичные слушания по внесению изменений в Устав города. Один из вопросов, который будет вынесен на обсуждение - появление гимна как официального символа Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Слушания предлагается провести 19 апреля. Вопрос был рассмотрен и поддержан членами думского комитета по местному самоуправлению и регламенту. 27 марта инициатива будет рассмотрена на заседании городской думы.

Отметим, что в октябре 2017 г. официальный гимн появился у Пермского края - депутаты заксобрания на заседании, которое прошло 25 октября утвердили в качестве гимна песню "Мой Пермский край", написанную еще в 2003 г. Сергеем Ивановым. Песня была представлена на одноименном молодежном марафоне.