Соловьев назвал Челябинск городом экологического бедствия и выступил за строительство ГОКа

Журналист Владимир Соловьев назвал Челябинск городом экологического бедствия, который надо спасать. В эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", где обсуждалась тема строительства "Томинского ГОКа" и ликвидации Коркинского разреза, ведущий назвал активистов движения "Стоп-ГОК" псевдоэкологами и предположил, что за ними стоит "кто-то из главных чадящих в Челябинске".

По словам Соловьева, Челябинск – город экологического бедствия и необходимо, чтобы там работали настоящие экологи, а "не псевдоразнообразная политическая шушера, которая на самом деле решает свои задачи". "Если посмотреть личные дела этих так называемым экологов, то там пробы ставить негде", - заявил журналист об активистах движения "Стоп-ГОК".

Одной из существенных проблем челябинцев журналист назвал Коркинский разрез, который "чадит". Он заявил, что для решения проблемы "никакого сейчас другого реального пути кроме использования возможностей РМК и строительства ГОКа, нет".

"Никто другой этим заниматься не собирается. Постоянно идет диалог, но в этом диалоге не хотят участвовать несколько людей, для которых задача совсем иная. Идет абсолютный перевод внимания от реальной проблемы Челябинска на мнимую. Кто задурманивает мозги, кто это проплачивает? Уверен, что за этим стоит кто-то из главных чадящих в Челябинске, потому что чем дольше на них не обращают внимание, тем им выгоднее. То, что делает РМК должно быть под контролем и находится под контролем государства. Но то, что используют политические средства давления на бизнес, это конечно совершенно недопустимо, то, что пытаются ввести в заблуждение президента РФ, это совершенно недопустимо, то, что Челябинск надо спасать это сто процентов", - заявил он.

В "Стоп-ГОК" эфир вызвал бурное обсуждение. Противники строительства ГОКа возмущены, что к разговору пригласили только сторонников проекта, кроме того, их обвинили в продажности.

"Кого он псевдоэкологами обозвал? Российскую академию наук? Челябинский Дом Ученых? Кто грязный политик? Совет по правам Человека? Народ! Пишите, прилагайте документы! Все, все, все! Каждый! Он сказал, что мы проплаченные! Кто скидывается, напишите ему, сколько Вы тратите!", - написала одна из активисток движения.