Уральские эксперты считают, что летную программу Azur Air могут выполнять другие туроператоры

В понедельник в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная открытию весенне-летнего туристического сезона. Также присутствовавшие эксперты обсудили ситуацию с авиакомпанией Azur Air. По их словам, сейчас активно ведутся переговоры с другими туроператорами, которые готовы выполнять эту летную программу, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Ростуризм и Росавиация поставили жесткие условия перед руководством Azur Air: сертификат эксплуатанта авиакомпании был приостановлен со 2 февраля до 20 марта из-за выявленных нарушений летной годности самолетов.

"Основные ограничения коснулись Москву, у Кольцово они минимальные. Есть возможность привлечь другую чартерную компанию. Думаю, что самолеты не будут просто так стоять. Могут быть переданы в пользование других туроператоров", - сообщил сегодня на пресс-конференции член правления Уральской ассоциации туризма, президент ГК "Виста" Максим Пузанков.